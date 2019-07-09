Новітній український бронеавтомобіль "Козак-2М1" пройшов державні випробування.

Подолання броду, болотистої місцевості, зимового бездоріжжя, десантування через верх та безліч інших питань щодо тестування цієї машини понад півроку вивчали спеціалісти Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки, що в Чернігові.

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“У машині встановлена повністю незалежна підвіска, яка дозволила підвищити корисне навантаження та плавність ходу. Є можливість блокування всіх коліс. Машина досить прохідна — випробування прохідності відбувалися у місцях для руху суто гусеничної техніки”, — розповів старший науковий співробітник ДНДІ ВС ОВТ Сергій Кузін.

Загалом машина без суттєвих поломок, наїздила 15 тисяч кілометрів. Також була випробувана робота озброєння, що встановлюється на дах автомобіля у спеціальній турелі. Після серії стрільб внесено конструктивні зміни в станок для кулемета НСВ калібру 12,7 мм.

Як розповіли чернігівські науковці, ця модифікація має ще низку переваг над попередніми бронеавтомобілями “Козак”. Наприклад, до понад 1000 км збільшено запас ходу, а також з 1 м до 120 см — глибину подолання броду.

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