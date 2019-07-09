Укравтодор відкрив рух по 12 км новозбудованої бетонної дороги Н-31Дніпро - Решетилівка у Полтавській області. Востаннє ремонтні роботи тут проводилися наприкінці 1990-х - на початку 2000-х років. Реконструкція об’єкту розпочалася в серпні 2017 року.

Славомір Новак, керівник Державного агентства автомобільних доріг України обіцяє відремонтувати усі українські дороги.

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“Поступово, крок за кроком, відбудовуємо дороги по всій країні. Системна робота на законодавчому рівні (Дорожній фонд та реформа децентралізації), стабільне фінансування та довіра до дорожньо-будівельного ринку з боку як українських, так і міжнародних підрядників дає хороший результат. Мені особисто приємно, що в Україні з’являються хороші дороги європейської якості, причому з використанням різних технологій – як асфальтобетоних, так і цементобетоних. Н-31 будуємо в цементобетоні. При будівництві дороги підрядник використовує цемент українського виробництва, виготовлений за німецькими технологіями” – говорить Славомір Новак.

Під час реконструкції Н-31 здійснюється будівництво дороги з цементобетонним покриттям та її розширення до 4 смуг руху (по дві - у кожен бік). Ширина смуги руху – 3,75 м. Ширина проїзної частини – 2х7,5м. Товщина дорожнього одягу – майже 1,5 м. Складається з декількох шарів ущільненого та стабілізованого грунту (70 см), цементогрунту (30 см), пісного бетону (18 см), важкого бетону (26 см).

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По всій ділянці проведення робіт буде здійснено монтаж металевого бар’єрного огородження, нанесення розмітки, встановлення нових дорожніх знаків, спорудження майданчиків для зважування великовантажного транспорту. В ході реконструкції буде проведення будівництво та відновлення шляхопроводів, транспортних розв’язок в декількох рівнях, мостів, біопереходів, водопропускних труб.

Згідно проекту передбачається будівництво трьох обходів населених пунктів: с. Красне, м. Кобеляки, м. Решетилівка. Дорога йтиме від автошляху М-03 Київ-Харків до межі з Дніпропетровською областю. Наразі роботи проводяться і в межах Дніпропетровської області. Розрахункова швидкість після реконструкції по всьому шосе буде 110 км/год. Реалізацію проекту, який фінансується за кошти державного бюджету України, буде завершено у 2022 році.

Наразі на відремонтованій ділянці транспорт рухається по правій стороні. По лівій розпочинаються будівельні роботи. Тож просимо водіїв зважати на дорожні знаки на ділянках проведення ремонту та бути особливо обережними.

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