Укравтодор открыл движение по 12 км новой бетонной дороги Н-31Дніпро - Решетиловка в Полтавской области. Последний раз ремонтные работы здесь проводились в конце 1990-х - начале 2000-х годов. Реконструкция объекта началась в августе 2017 года.

Славомир Новак, руководитель Государственного агентства автомобильных дорог Украины обещает отремонтировать все украинские дороги.

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"Постепенно, шаг за шагом, отстраиваем дороги по всей стране. Системная работа на законодательном уровне (Дорожный фонд и реформа децентрализации), стабильное финансирование и доверие к дорожно-строительному рынку со стороны как украинских, так и международных подрядчиков дает хороший результат. Мне лично приятно, что в Украине Появляются хорошие дороги европейского качества, причем с использованием различных технологий – как асфальтобетонных, так и цементобетонных. Н-31 строим в цементобетоне. При строительстве дороги подрядчик использует цемент украинского производства, изготовленный по немецким технологиям” – говорит Славомир Новак.

Во время реконструкции Н-31 осуществляется строительство дороги с цементобетонным покрытием и ее расширение до 4 полос движения (по две в каждую сторону). Ширина полосы движения – 3,75 м. Ширина проезжей части – 2х7,5м. Толщина дорожной одежды – почти 1,5 м. Состоит из нескольких слоев уплотненного и стабилизированного грунта (70 см), цементогрунту (30 см), тощего бетона (18 см), тяжелого бетона (26 см).

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По всему участку проведения работ будет осуществлен монтаж металлического барьерного ограждения, нанесение разметки, установку новых дорожных знаков, сооружение площадок для взвешивания большегрузного транспорта. В ходе реконструкции будет проведение строительство и восстановление путепроводов, транспортных развязок в нескольких уровнях, мостов, биопереходов, водопропускных труб.

Согласно проекту предусматривается строительство трех обходов населенных пунктов: с. Красное, г. Кобеляки, г. Решетиловка. Дорога будет идти от автодороги М-03 Киев-Харьков до границы с Днепропетровской областью. Сейчас работы проводятся и в пределах Днепропетровской области. Расчетная скорость после реконструкции по всему шоссе будет 110 км/ч. Реализацию проекта, который финансируется за средства государственного бюджета Украины, будет завершена в 2022 году.

Сейчас на отремонтированном участке транспорт движется по правой стороне. По левой начинаются строительные работы. Поэтому просим водителей учитывать дорожные знаки на участках проведения ремонта и быть особенно осторожными.

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