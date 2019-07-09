Новейший украинский бронеавтомобиль "Козак-2М1" прошел государственные испытания.

Преодоление брода, болотистой местности, зимнего бездорожья, десантирование через верх и множество других вопросов тестирования этой машины более полугода изучали специалисты Государственного научно-исследовательского института испытаний и сертификации вооружения и военной техники в Чернигове.

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“В машине установлена полностью независимая подвеска, которая позволила повысить полезную нагрузку и плавность хода. Есть возможность блокировки всех колес. Машина достаточно проходная – испытания проходимости происходили в местах для движения сугубо гусеничной техники” – рассказал старший научный сотрудник ГНИИ ВС ОВТ Сергей Кузин.

В общем машина без существенных поломок наездила 15 тысяч километров. Также была испытана работа вооружения, устанавливаемого на крышу автомобиля в специальной турели. После серии стрельб внесены конструктивные изменения в станок для пулемета НСВ калибра 12,7 мм.

Как рассказали черниговские ученые, эта модификация имеет еще ряд преимуществ над предыдущими бронеавтомобилями “Козак”. Например, более чем на 1000 км увеличен запас хода, а также с 1 м до 120 см – глубина преодоления брода.

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