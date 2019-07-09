В Японії кожен восьмий клієнт сервісів каршерінг орендує автомобіль не для того, щоб на ньому їхати.

Великі японські каршерінгові сервіси Orix, Times24 Co. і NTT Docomo дуже здивувалися, коли перевірили записи пересування клієнтів. Виявилося, що багато хто з них орендують авто, але нікуди на ньому НЕ їдуть. Щоб з'ясувати причину такої дивної поведінки, компанії вирішили провести опитування серед користувачів.

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В результаті виявилося, що японці з задоволенням використовують каршерінгові автомобілі в якості особистого простору. Один з клієнтів розповів, що орендував автомобіль, щоб подрімати в салоні. Інший використовував транспортний засіб, щоб попрацювати в спокійній обстановці. Третій тимчасово зберігав в машині сумки, а четвертий купив в невеликому магазині їжу, не зміг знайти місце для обіду, тому взяв авто на прокат, щоб поїсти в ньому. Крім того, деякі користувачі орендовали автомобіль, щоб зарядити свої гаджети, поговорити по мобільному телефону, подивитися телевізор, записати реп або зробити мейк-ап.

В цілому, за даними компаній, кожен 8-й японський клієнт сервісів каршерінг орендує автомобіль, але не користується ним як засобом пересування.

За даними журналістів видання Asahi, феномен багато в чому обумовлений дешевизною і доступністю послуг оренди автомобіля в Японії: орендувати автомобіль можна буквально по всій країні і в будь-який час доби, при цьому півгодини оренди обходиться в середньому всього в $4,7, а щоб скористатися сервісом, досить мати смартфон.

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