Компания, которая специализируется на легковых "броневиках" AddArmor создала самый быстрый бронированный автомобиль на базе Audi RS7 Sportback.

Бронированные автомобили, как правило, – это большие роскошные седаны или внедорожники, на которых так же весело ездить, как на школьном автобусе. AddArmor попыталась исправить это, создав самый быстрый в мире, на их взгляд, бронированный автомобиль.

Максимальная скорость этого болида – 325 км / ч, ведь он создан на базе заряженного Audi RS7 Sportback.

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Конечно, двигатель тюнингованный – он оснащен системой APR Plus Stage II, которая позволяет 4.0-литровому V8 с двумя турбонаддувом выдавать мощность 760 л.с. (567 кВт / 771 л.с.) и 800 фунтов (1085 Нм) крутящего момента. Это позволяет разгоняться с 0 до 96 км/ч за баснословные для "броневика" 2.9 секунды.

Для бронирования AddArmor использовали не броню, а поликарбонатную сетку, которая в 10 раз сильнее баллистической стали, хотя весит на 60% меньше. Компания также установила специальные окна, которые являются "многослойной смесью из поликарбоната и баллистического стекла".

Бронирование добавило меньше, чем 91 кг веса к массе автомобиля и обеспечивает пассажирам европейский уровень защиты B4. Это защищает людей от стрелкового оружия, включая 44 Magnum.

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Чтобы защитить пассажиров, существует еще ряд технических контрмер – распылитель газа, защита от газовых атак, ультразвуковая "пушка". Кроме того, у машины непробиваемые шины, камеры ночного видения, ослепляющие огни и система обнаружения мин и защиты от взрыва.

Бронированный RS7 в стоит $ 205 000. Это на $ 91 100 больше, чем стандартная модель, но можно выбрать и меньше опций, тогда переплатить придется от $ 28 000.

Президент AddArmor Джефф Энген объяснил выбор автомобиля для бронирования так: "Мы хотели продемонстрировать, что современная технология бронирования позволяет выбирать любой автомобиль для доработки, не только традиционные лимузины".

Напомним, как защитить кузов автомобиля.