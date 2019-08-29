Вслед за купеобразным AMG GLE, немецкий автопроизводитель рассекретил еще один горячий кроссовер.

Немецкая компания Mercedes-Benz представила "горячую" версию кроссовера GLB, который получил индекс AMG GLB 35. Даже в спортивном исполнении паркетник будет доступен с семиместным салоном.

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В новой модификации главная ставка сделана на усиление спортивных качеств, хотя на внешности автомобиля это почти не отразилось. AMG GLB 35 оснащается 302-сильным бензиновым турбомотором 2.0, передовой подвеской от AMG, спортивной выпускной системой и мощными тормозами. Компанию мотору составляет 8-ступенчатая АКПП от AMG.

Мощный мотор и быстрая коробка передач в сочетании с полным приводом, обеспечивают кроссоверу ускорение от 0 до 100 км/ч 5,2 секунды. Максимальная скорость ограничена электроникой на отметке в 250 км/ч.

Фото: Mercedes-AMG GLB 35 2020 / Daimler

Стайлинг-пакет AMG-Line включает оригинальную решетку радиатора, 19-дюймовые колесные диски нового образца, металлический передний сплиттер с увеличенным диффузором, расширенный задний спойлер.

В качестве дополнительной опции предусмотрены колесные диски в 21 дюйма, а также специальный стайлинг-пакет AMG Night.

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