Автомобиль называется Aion LX, и он может преодолевать на одном заряде до 650 километров.

Молодой китайский бренд GAC объявил о старте приема заказов на электрический кроссовер Aion LX с запасом хода в 650 км

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По габаритам новинка близка к Hyundai Santa Fe нынешнего поколения, что означает возможность установки третьего ряда кресел. Колесная база кроссовера равна 2920 мм.

Aion LX может быть оснащен электромоторами мощностью от 184 до 408 к.с. В зависимости от выбранной версии и мотора, кроссовер комплектуется батарейным блоком, который обеспечивает от 503 до 650 километров автономного хода на одном заряде. Напомним, что у Tesla Model X запас хода на полностью заряженном аккумуляторе не превышает 600 км.

Фото: электрический кроссовер GAC Aion LX / GAC

Базовая версия китайского электрического SUV может похвастаться полностью цифровой панелью приборов и 12,3-дюймовым тачскрином мультимедийного комплекса и отделкой из искусственной кожи. Для топовых комплектаций Aion LX предусмотрены электроприводы передних кресел, панорамная крыша и камеры кругового обзора.

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