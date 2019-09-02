Автомобіль називається Aion LX і він може долати на одному заряді до 650 кілометрів.

Молодий китайський бренд GAC оголосив про старт прийому замовлень на електричний кросовер Aion LX з запасом ходу у 650 км.

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За габаритами новинка близька до Hyundai Santa Fe нинішнього покоління, що означає можливість встановлення третього ряду крісел. Колісна база кросовера дорівнює 2920 мм.

Aion LX може оснащуватись електромоторами потужністю від 184 до 408 к.с. Залежно від обраної версії та мотору, кросовер комплектується батарейним блоком, який забезпечує від 503 до 650 кілометрів автономного ходу на одному заряді. Нагадаємо, що у Tesla Model X запас ходу на повністю зарядженому акумуляторі не перевищує 600 км.

Фото: електричний кросовер GAC Aion LX / GAC

Базова версія китайського електричного SUV може похвалитися повністю цифровою панеллю приладів і 12,3-дюймовим тачскріном мультимедійного комплексу та оздобленням зі штучної шкіри. Для топових комплектацій Aion LX передбачені електроприводи передніх крісел, панорамний дах та камери кругового огляду.

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