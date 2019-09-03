У чому підступ? В кількості переглядів ролика.

У це важко повірити, однак молодий чоловік і справді за копійки, а часом і зовсім без грошей, “розпродав” випадковим людям машини, котрі перед тим придбав за 100 тисяч доларів на власні гроші.

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Автором відео про “Атракціон нечуваної щедрості” став ютубер з каналу MrBeast Джиммі Дональдсон. Разом зі своєю командою він придбав у автосалоні 12 вживаних автомобілів, та відкрив власну справу. Хоча й не надто прибуткову, на перший погляд, оскільки машини він продавав без навару. Більше того, в автосалоні Mr. Beast Dealership дехто отримав автомобіль абсолютно безкоштовно!

Так Chevrolet Traverse Джиммі продав за 2 долари, а Toyota Venza сторгували за 50 центів. Хоча в останньому випадку у покупця не виявилося таких шалених грошей, тож для нього зробили знижку у… 50 центів. А цифра 1000 на лобовому склі машини означає не вартість, а бонус, який отримує покупець!



Відео миттєво стало вірусним і на час написання цієї статті набрало понад 27 мільйонів переглядів. Справа в тім, що з кожну 1000 переглядів ролика, його автор отримує від 10 до 16 доларів. І якщо такий спосіб заробітку працює, то ми лише “за”.

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