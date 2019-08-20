Поїздка у 100 км обходиться йому всього у 2 гривні, а максимальна швидкість сягає 50 км/год.

Український пенсіонер Василь Тертека самостійно збудував електрокар, щоб їздити на власну пасіку. Машина дещо схожа на іншу розробку з Чернігівщини, щоб їздити на власну пасіку.

Транспортний засіб обійшовся йому у 1300 євро. Основа кузова – металева, також є деталі з полікарбонату. Замість лобового скла – екран старого телевізора. Стильні світлодіодні фари додають машині особливого шарму.

Основа конструції – вживаний електровелосипед. Василь самостійно в ньому поміняв двигун, зібрав акумулятор. Машинка всього два метри в довжину та метр – в ширину, однак всередині може поміститися двоє людей – один за одним. Кермо та колеса – велосипедні, запасу акумулятора вистачає на 100 км.

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Машину не треба реєструвати, бо зроблена вона на базі велосипедних деталей.

Дивіться у відео електромобіль за 1300 євро:

Нагадаємо, що електромобілі отримали пільги в Україні.