На Чернігівщині винахідник власноруч зібрав електромобіль для свого 33-річного сина хворого на ДЦП.

Конструкцію електричного авто Петро Тарасенко вигадав сам, потім придбав двигун, підібрав акумулятори, а ходову частину зібрав з електричного візка до моторолера. На створення авто він витратив менше двох місяців і близько 25 тисяч гривень.

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Саморобний електрокар може проїхати без підзарядок 60 кілометрів, а максимальна швидкість – 18 км/год.

На створення електрокара винахідника надихнула активна життєва позиція сина. Хлопець, попри хворобу, веде активний спосіб життя – займається з дітьми музикою у будинку культури та влаштовує благодійні концерти для українських військових.

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