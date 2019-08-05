На Черниговщине изобретатель собственноручно собрал электромобиль для своего 33-летнего сына больного ДЦП.

Конструкцию электрического авто Петр Тарасенко придумал сам, потом приобрел двигатель, подобрал аккумуляторы, а ходовую часть собрал из электрической тележки к мотороллеру. На создание авто он потратил меньше двух месяцев и около 25 тысяч гривен.

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Самодельный электрокар может проехать без подзарядок 60 километров, а максимальная скорость – 18 км/час.

На создание электрокара изобретателя вдохновила активная жизненная позиция сына. Парень, несмотря на болезнь, ведет активный образ жизни – занимается с детьми музыкой в доме культуры и устраивает благотворительные концерты для украинских военных.

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