Цены на газ для авто продолжают уменьшаться. Одна из столичных АЗС на прошлой неделе устроила настоящий демпинг – за литр голубого топлива просили всего 8.95 грн. Сейчас та же АЗС немного подняла цены (до 9.95 грн. за литр), но это все равно значительно дешевле, чем средняя рыночная цена.

Средняя по стране розничная цена сжиженного газа на АЗС 5 августа опустилась на 14 коп./л., до 11,96 грн./л. Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка "Консалтинговой группы А-95".

Читайте также: В Украине феноменально дешевеет автогаз: уже 8,95 за литр

В пределах 15-16 коп./л. снизили цены ОККО и WOG. "Приват" опустил цены на 9 коп./л., до 11,36-11,48 грн./л.

В таких сетях как Shell, SOCAR, "БРСМ-Нафта", "Автотранс", KLO, "Параллель", "Надежда", "Род-Ник", Marshal, SUN OIL и Mango газ подешевел на 10-5- коп./л.

Оптовые цены СУГ, по данным "Консалтинговой группы А-95", с начала июля опустились на 22%, до 17 870 грн./т. на условиях самовывоза.

Одной из причин резкого снижения оптовых цен является накопленный на рынке профицит ресурса. За первые две декады июля только по железной дороге в Украину импортировано 78 тыс. т СУГ, что на 18% превышает объем импорта за аналогичный период июль 2018 г.

По информации аналитика "Консалтинговой группы А-95" Артема Куюна, поставки СУГ на рынок в июле могут достичь рекордных 180-185 тыс. тонн, что вместе с высокими переходными остатками прошлых месяцев создает большой профицит ресурса на рынке.

Также интересно: Появилась газовая версия Skoda Scala