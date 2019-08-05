Ціни на газ для авто продовжують зменшуватись. Одна зі столичних АЗС на минулому тижні влаштувала справжній демпінг – за літр блакитного палива просили всього 8.95 грн. Зараз та сама АЗС трохи підняла ціни (до 9,95 грн. за літр) але це все одно значно дешевше, ніж середня ринкова ціна.

Середня роздрібна ціна скрапленого газу на АЗС 5 серпня опустилася на 14 коп/л, до 11,96 грн/л. Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку "Консалтингової групи А-95".

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В межах 15-16 коп./л. знизили ціни ОККО і WOG. "Приват" опустив ціни на 9 коп./л., до 11,36-11,48 грн./л.

У таких мережах як Shell, SOCAR, "БРСМ-Нафта", "Автотранс", KLO, "Паралель", "Надія", "Род-Ник", Marshal, SUN OIL і Mango газ подешевшав на 10-5- коп./л.

Оптові ціни ЗВГ, за даними "Консалтингової групи А-95", з початку липня опустилися на 22%, до 17 870 грн./т. на умовах самовивозу.

Однією з причин різкого зниження оптових цін є накопиний на ринку профіцит ресурсу. За перші дві декади липня тільки по залізниці в Україну імпортовано 78 тис. Т ЗВГ, що на 18% перевищує обсяг імпорту за аналогічний період липня 2018 р

За інформацією аналітика "Консалтингової групи А-95" Артема Куюна, поставки ЗВГ на ринок в липні можуть досягти рекордних 180-185 тис. тон, що разом з високими перехідними залишками минулих місяців створює великий профіцит ресурсу на ринку.

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