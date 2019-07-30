У це важко повірити, але автомобільний газ на заправках дешевшає. На одній з АЗС у Києві за літр блакитного палива просять усього 8,95 грн.

За словами експертів, зараз на оптовому ринку спостерігається значний надлишок скрапленого газу. "За 14 днів липня в Україну надійшло близько 55 тис. т залізничного імпорту зрідженого газу, ще 16,3 приїхало машинами. З урахуванням прогнозу морських поставок, а також зрозумілого виробництва липень може ознаменуватися черговим рекордом імпортних поставок на рівні 180-185 тис. ," – пише Артем Куюн, аналітик "Консалтингової групи А-95".

Читайте також: У Зеленського запевняють, що дизель та газ дорожчати не будуть

"На новинах про прийдешнє скорочення (а то і зовсім припинення) поставок з РФ і Казахстану українськими трейдерами було закуплено ще більше газу. Причому це скорочення (на 30 тис. т) виявилося навіть меншим того надлишку, який був в Україні на початок червня, не кажучи про додаткові обсяги", – пояснює експерт.

Трейдери вважають, що корінь хронічного надлишку ресурсу лежить в засиллі несистемних компаній. “Сьогодні на ринку безліч підприємців, які не придумали нічого кращого, ніж інвестувати в закупівлю скрапленого газу. Причому, у всіх стратегія полягає в закупівлі максимальної кількості, без прорахунку майбутніх продажів. Оборот контори зростає, а прибутку нуль. У підсумку ринок захлинається, горе-продавці зливають ресурс по собівартості, ціна обвалюється“, – міркує власник компанії, що входить в ТОП-5 операторів українського ринку.

Також цікаво: Унікальний гоночний КрАЗ на 1000 сил запустили після 30 років простою: відео