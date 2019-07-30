В это трудно поверить, но автомобильный газ на заправках дешевеет. На одной из АЗС в Киеве за литр голубого топлива просят всего 8,95 грн.

По словам экспертов, сейчас на рынке наблюдается значительный избыток сжиженного газа. "За 14 дней июля в Украину поступило около 55 тыс. т железнодорожного импорта сжиженного газа, еще 16,3 приехало машинами. С учетом прогноза морских поставок, а также понятного производства июль может ознаменоваться очередным рекордом импортных поставок на уровне 180-185 тыс.", – пишет Артем Куюн, аналитик “Консалтинговой группы А-95".

Читайте также: У Зеленского уверяют, что дизель и газ дорожать не будут

"На новостях о грядущем сокращении (а то и вовсе прекращении) поставок из РФ и Казахстана украинскими трейдерами было закуплено еще больше газа. Причем это сокращение (на 30 тыс. т) оказалось даже меньше того избытка, который был в Украине на начало июня, не говоря о дополнительных объемах", – объясняет эксперт.

Трейдеры считают, что корень хронического избытка ресурса лежит в засилье несистемных компаний. “Сегодня на рынке множество предпринимателей, которые не придумали ничего лучшего, чем инвестировать в закупку сжиженного газа. Причем, у всех стратегия заключается в покупке максимального количества, без просчета будущих продаж. Оборот конторы растет, а прибыли ноль. В итоге рынок захлебывается, горе-продавцы сливают ресурс по себестоимости, цена обваливается“, – рассуждает владелец компании, которая входит в ТОП-5 операторов украинского рынка.

Также интересно: Уникальный гоночный КрАЗ на 1000 сил запустили после 30 лет простоя: видео​​​​​​​