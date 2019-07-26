Кабинет Министров принял постановление о специальных пошлинах на импорт из России дизельного топлива и сжиженного газа. На дизельное топливо таможенная пошлина составит 3,75% стоимости с 1 августа по 1 октября и 4% с 1 октября, на сжиженный газ, соответственно, — 1,75% и 3%.

По логике, увеличение налогов должно отразиться на розничных ценах – понятно, что в конце концов за все платит потребитель. Но у Зеленского с такой логикой не согласны.

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По мнению его экспертов, с 1 августа стоимость дизельного топлива в Украине останется неизменной, несмотря на приостановку поставок дизеля компанией Wexler от российской госкомпании "Роснефть".

Об этом заявил представитель президента Владимира Зеленского в Кабмине Андрей Герус в Facebook. По его словам, вопреки новым сообщениям Wexler никакого дефицита или ценовой нестабильности на рынке дизтоплива и сжиженного газа не будет.

Герус отметил, что, чем дольше бенефициары будут избегать уплаты налогов в украинский госбюджет, тем большую часть рынка топлива они потеряют. Недостаток будут заполнять другие поставщики.

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В комментариях пользователи соцсети пишут что такие спец пошлины введены в интересах одного из украинских олигархов. "Если вспомнить, что группа "Приват" Коломойского не раз пыталась ввести квоты на беспошлинный импорт бензина и дизеля из РФ и Беларуси, то все становится на свои места", - пишут пользователи сети.