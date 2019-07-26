Неплохая реклама для девятой части эпопеи "Форсаж" и актеру приятно.

День рождения актера съемочная группа отметила просто, по семейному, на площадке у павильонов. Друзья устроили Вину настоящий сюрприз, от которого тот потерял дар речи.

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“Чарджер” был и остается верным другом Доминика Торетто, и за те годы, что его играет вин Дизель, актер действительно породнился с этим масл-каром. Первая часть "Форсажа" вышла на экраны еще в 2001 году, а девятый фильм покажут 20 мая 2020 года. На свой 52-й день рождения он получил тачку, которая будет жить в его реальном гараже.

Автомобиль, подаренный Дизелю – является самым мощным Dodge Charger на планете и носит название SpeedKore Tantrum. Американское ателье SpeedKore Performance полностью перекроило машину, создав рестомод с карбоновым некрашеным кузовом.

Фактически, Tantrum является лишь подобием Dodge Charger 1970 года. Он имеет полностью новый кузов из карбона и алюминия, авторский интерьер, отделанный кожей и алькантарой, а также принципиально другой мотор.

Фото: SpeedKore Tantrum / Motor1

SpeedKore Tantrum оснащен 9-литровым V8 битурбо от Mercury Racing. Мощность агрегата составляет 1650 лошадиных сил, которые передает на колеса шестиступенчатая механическая коробка передач Tremec.

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