Непогана реклама для дев'ятої частини епопеї "Форсаж" та й актору приємно.

День народження актора знімальна група відмітила просто, по сімейному, на майданчику біля павільйонів. Друзі влаштували Віну справжній сюрприз, від якого той втратив мову.

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“Чарджер” був і залишається вірним другом Домініка Торетто і за ті роки, що його грає Він Дізель, актор і справді поріднився з цим масл-каром. Перша частина "Форсажу" вийшла на екрани ще в 2001 році, а дев'ятий фільм покажуть 20 травня 2020 року. На свій 52-й день народження Він отримав тачку, що житиме у його реальному гаражі.



Автомобіль, подарований Дізелю – є найпотужнішим Dodge Charger на планеті і носить назву SpeedKore Tantrum. Американське ательє SpeedKore Performance повністю перекроїло машину, створивши рестомод з карбоновим нефарбованим кузовом.

Фактично, Tantrum є лише подобою Dodge Charger 1970 року. Він має повністю новий кузов з карбону й алюмінію, авторським інтер'єр, оздоблений шкірою й алькантарою, а також принципово іншим мотор.

Фото: SpeedKore Tantrum / Motor1

SpeedKore Tantrum оснащений 9-літровим V8 бітурбо від Mercury Racing. Потужність агрегата становить 1650 кінських сил, котрі передає на колеса шестиступенева механічна коробка передач Tremec.

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