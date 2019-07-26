Кабінет Міністрів ухвалив постанову щодо спеціальних мит на імпорт із Росії дизельного пального і скрапленого газу. На дизельне пальне мито становитиме 3,75% вартості з 1 серпня по 1 жовтня та 4% з 1 жовтня, на скраплений газ, відповідно, — 1,75% та 3%.

За логікою збільшення податків має позначитись на роздрібних цінах – зрозуміло, що врешті решт за все платить споживач. Але у Зеленського з такою логікою не погоджуються.

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На думку його експертів від 1 серпня вартість дизельного пального в Україні залишиться незмінною, незважаючи на призупинення поставок дизеля компанією Wexler від російської держкомпанії "Роснефть".

Про це заявив представник президента Володимира Зеленського у Кабміні Андрій Герус у Facebook. За його словами, всупереч новим повідомленням Wexler ніякого дефіциту чи цінової нестабільності на ринку дизпального палива та скрапленого газу не буде.

Герус зазначив, що, чим довше бенефіціари будуть уникати сплати податків до українського держбюджету, тим більшу часту ринку пального вони втратять. Нестачу будуть заповняти інші поставщики.

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У коментарях користувачі соцмережі пишуть що такі спец мита введенні в інтересах одного з українських олігархів. "Якщо згадати, що група "Приват" Коломойського не раз намагалася ввести квоти на безмитний імпорт бензину і дизелю з РФ та Білорусі, то все стає на свої місця", пишуть користувачі мережі.