Головна сировина на найдорожчі деталі для них – літієві батареї – подешевшала на 30%.

З ростом виробництва електромобілів попит на літій протягом 2015-2018 року постійно зростав, через що ціни на цю сировину зросли майже втричі, повідомляє Bloomberg NEF.

Однак виходячи з цієї тенденції, багато компаній в 2019 роки відкрили компанії з видобутку та переробки літію для виробництва акумуляторів для електромобілів. Пропозиція виросла, а от попит на електромобілі останнім часом, навпаки, впав. Зокрема на найбільшому ринку – китайському, вперше за десятиліття був зафіксований спад продажів авто на "батарейках".

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Водночас інвестиції в літієві виробництва в одній лише Австралії передбачають нарощення потужностей протягом наступних двох років на 23%. Все це призвело до того, що ціни на літій з початку року зменшились на 30%. Якою буде ця тенденція надалі – ніхто не знає. Попит на електромобілі зростає, але не відстають і виробники літію. Якщо вартість літію рости не буде, є надія на деяке зниження вартості електромобілів.

Нагадаємо, що найбільш економічним електромобілем виявилась не Tesla.