Перше місце в рейтингу американського агентства з навколишнього середовища ЕРА зайняв Hyundai Ioniq.

Електромобілі теж бувають економічними і не дуже. Від цього залежить багато показників, головний з яких – здатність далеко проїхати на одному заряді. Американське агентство ЕРА вкотре опублікувало рейтинг найбільш економічних та неекономічних електромобілів, що продають на ринку.

Як і минулого року, перше місце зайняв Hyundai Ioniq. Він використовує 154 Вт на кілометр пробігу. А ось на другому та третьому місці – вже Tesla, причому з одною моделлю у різних модифікаціях. Tesla Model 3 Standard Range Plus має результат 157 Вт / км), а Tesla Model 3 Standard Range – 160 Вт / км).

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Загалом дослідження показало, що різниця між економічними та неекономічними електромобілями в споживанні електроенергії може відрізнятись вдвічі.

Нагадаємо, як економити на елетромобілі.