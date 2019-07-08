Правила економічного водіння для електромобілів мало чим відрізняються від подібних для авто з двигунами внутрішнього згоряння.

Без різких стартів!

Спокуса на старті натиснути на газ, щоб відчути прискорення від максимального обертового моменту електромобіля великий. Однак пам'ятайте, що плавний старт заощаджує енергію вашої батареї. Якщо ви хочете розумно витрачати енергію, не потрібно стрімких розгонів, намагайтеся набирати швидкість плавно.

Рухайтесь в "еко" режимі

За можливості намагайтеся підтримувати швидкість в межах показників економічної їзди, яка є на панелі приладів більшості електромобілів. Завдяки цьому ви зможете встановити оптимальну витрата енергії високовольтної батареї. Активно використовуйте в автомобілі режим "ECO", якщо він передбачений і забудьте про спортивноий режим, якщо ваша мета - максимальний пробіг. В "ECO" режимі ви отримаєте більш м'яке, розмірене прискорення і плавну їзду, що значно збільшить запас ходу.

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Використовуйте рекуперацію енергії

За можливості при гальмуванні та зупинці використовуйте рекуперативне гальмування, попередньо включивши цю функцію. Традиційні гальма використовуйте тільки тоді, коли це справді необхідно для забезпечення безпечного маневру.

Розумно витрачайте теплову енергію

Обігрів салону сильно розряджає акумулятор, тому взимку краще відмовитися від використання клімат-контролю і покластися тільки на локальні точки обігріву: сидіння і кермо. Якщо у вас в електромобілі є функції окремого обігріву керма і сидінь використовуйте тільки їх, замість повноцінного обігріву салону. Вам буде тепло, а ось акумулятор витрачає набагато менше енергії.

Крім того, попередньо прогрівайте електромобіль коли він підключений до мережі, так ви сядете в уже прогрітий салон і зможете менше використовувати клімат-контроль під час водіння.

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Грамотно охолоджуйте салон

Аналогічно обігріву, робота кондиціонера не менш швидко розряджає акумулятор. Однак, щоб заощадити, ви завжди зможете їздити з відкритими вікнами. На високих швидкостях це позначиться на аеродинаміці автомобіля, що призведе до збільшення витрат енергії. Але не переживайте, їзда з відкритими вікнами все одно споживає менше енергії, ніж використання кондиціонера.

Знову ж, попередньо охолодіть ваш електромобіль поки він заряджається, це допоможе заощадити енергію для збільшення запасу ходу.

Звертайте увагу на шини

Понад 25% автомобілів на дорозі їздять на шинах з неналежним тиском у них. Як і у випадку зі звичайним автомобілем, водіння електрокара з надлишковим чи зменшеним тиском в шинах не тільки збільшує споживання енергії, а й може призвести до нерівномірного або передчасного зносу протектора. Регулярно перевіряйте тиск повітря в колесах і встановлюйте шини відповідно рекомендацій автовиробника.

Подорожуйте без речей

Зниження маси автомобіля - це найпростіший спосіб підвищити його ефективність. Тому позбудьтеся від усього зайвого в багажнику і за можливості беріть з собою в дорогу необхідний мінімум речей. Доведено - збільшення маси електромобіля на кожні 45 кг збільшує споживання енергії на 1-2%.

Не перевантажуйте кузов зовнішніми елементами

Уникайте установки зовнішніх аксесуарів, таких як багажники на дах або вантажні платформи. Аеродинамічний опір, який створюється такими елементами, призведе до збільшення споживання енергії на більш високих швидкостях.

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Плануйте найбільш енергоефективні маршрути

Поїздка по шосе може зайняти менше часу, щоб дістатися до пункту призначення, але ви можете збільшити запас ходу свого електромобіля, якщо замість цього виберете маршрут, який дозволить вам рухатися на більш низьких швидкостях. За можливості уникайте ділянок з інтенсивним рухом, горбистих і гірських районів. Але вибирайте маршрут з гарною якістю дорожнього покриття, адже їзда по путівцях не тільки збільшить споживання енергії, але може нашкодити самому електромобілю.

Плануйте час зарядки

Розраховуйте час зарядки так, щоб перед тим, як відправитися в дорогу, акумуляторна батарея вашого електромобіля була повністю заряджена. Це дозволить "виграти" пару кілометрів, якщо електромобіль довго простоював без підзарядки від мережі.

Подібне розпорядження часом зарядки збільшить не тільки запас ходу, але і допоможе заощадити на різниці тарифів, якщо ви наприклад використовуєте "нічний тариф" для "таймерної" підзарядки електрокара.

Такі 10 простих правил енергоефективності, дозволять збільшити запас ходу електромобіля та не боятися, що ви не доїдете через нестачу заряду в батареї.

Нагадаємо, що в Україні з'явились електрозарядки на трасах з Києва до Львова та Одеси.