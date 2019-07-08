Правила экономичного вождения для электромобилей мало чем отличаются от подобных для авто с двигателями внутреннего сгорания.

Без резких стартов!

Соблазн на старте нажать на газ, чтобы ощутить ускорение от максимального крутящего момента электромобиля большой. Однако помните, что плавный старт экономит энергию вашей батареи. Если вы хотите разумно тратить энергию, не нужно стремительных разгонов, старайтесь набирать скорость плавно.

Двигайтесь в "эко" режиме

По возможности старайтесь поддерживать скорость в пределах показателей экономической езды, которая есть на панели приборов большинства электромобилей. Благодаря этому вы сможете установить оптимальный расход энергии высоковольтной батареи. Активно используйте в автомобиле режим "ECO", если он предусмотрен и забудьте о спортивном режиме, если ваша цель – максимальный пробег. В "ECO" режиме вы получите более мягкое, размеренное ускорение и плавную езду, что значительно увеличит запас хода.

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Используйте рекуперацию энергии

По возможности при торможении и остановке используйте рекуперативное торможение, предварительно включив эту функцию. Традиционные тормоза используйте только тогда, когда это действительно необходимо для обеспечения безопасного маневра.

Разумно расходуйте тепловую энергию

Обогрев салона сильно разряжает аккумулятор, поэтому зимой лучше отказаться от использования климат-контроля и положиться только на локальные точки обогрева: сиденья и руль. Если у вас в электромобиле есть функции отдельного обогрева руля и сидений используйте только их, вместо полноценного обогрева салона. Вам будет тепло, а вот аккумулятор тратит гораздо меньше энергии.

Кроме того, предварительно прогревайте электромобиль когда он подключен к сети, так вы сядете в уже прогретый салон и сможете меньше использовать климат-контроль во время вождения.

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Грамотно охлаждайте салон

Аналогично обогреву, работа кондиционера не менее быстро разряжает аккумулятор. Однако, чтобы сэкономить, вы всегда сможете ездить с открытыми окнами. На высоких скоростях это скажется на аэродинамике автомобиля, что приведет к увеличению затрат энергии. Но не переживайте, езда с открытыми окнами все равно потребляет меньше энергии, чем использование кондиционера.

Опять же, предварительно охладите ваш электромобиль пока он заряжается, это поможет сэкономить энергию для увеличения запаса хода.

Обращайте внимание на шины

Более 25% автомобилей на дороге ездят на шинах с неправильным давлением в них. Как и в случае с обычным автомобилем, вождение электрокара с избыточным или уменьшенным давлением в шинах не только увеличивает потребление энергии, но и может привести к неравномерному или преждевременному износу протектора. Регулярно проверяйте давление воздуха в колесах и устанавливайте шины согласно рекомендациям автопроизводителя.

Путешествуйте без вещей

Снижение массы автомобиля – это самый простой способ повысить его эффективность. Поэтому избавьтесь от всего лишнего в багажнике и по возможности берите с собой в дорогу необходимый минимум вещей. Доказано – увеличение массы электромобиля на каждые 45 кг увеличивает потребление энергии на 1-2%.

Не перегружайте кузов внешними элементами

Избегайте установки внешних аксессуаров, таких как багажники на крышу или грузовые платформы. Аэродинамическое сопротивление, которое создается такими элементами, приведет к увеличению потребления энергии на более высоких скоростях.

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Планируйте наиболее энергоэффективные маршруты

Поездка по шоссе может занять меньше времени, чтобы добраться до пункта назначения, но вы можете увеличить запас хода своего электромобиля, если вместо этого выберете маршрут, который позволит вам двигаться на более низких скоростях. По возможности избегайте участков с интенсивным движением, холмистых и горных районов. Но выбирайте маршрут с хорошим качеством дорожного покрытия, ведь езда по проселочным дорогам не только увеличит потребление энергии, но может навредить самому электромобилю.

Планируйте время зарядки

Рассчитывайте время зарядки так, чтобы перед тем, как отправиться в дорогу, аккумуляторная батарея вашего электромобиля была полностью заряжена. Это позволит "выиграть" пару километров, если электромобиль долго простаивал без подзарядки от сети.

Подобное распоряжение временем зарядки увеличит не только запас хода, но и поможет сэкономить на разнице тарифов, если вы например используете "ночной тариф" для "таймерной" подзарядки электрокара.

Таких 10 простых правил энергоэффективности, позволят увеличить запас хода электромобиля и не бояться, что вы не доедете из-за недостатка заряда в батареи.

Напомним, что в Украине появились электрозарядки на трассах из Киева во Львов и Одессу.