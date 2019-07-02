На трассах Киев-Львов и Киев-Одесса установлены док-станции мощностью в 50 кВт.

Украинская энергетическая компания “ДТЭК” год назад запустила сеть скоростных зарядных станций для электрокаров под брендом Strum. Первые станции были открыты в Киеве, а сейчас компания вышла за пределы столицы.

Также интересно: Открыт прием заказов на электрокар Lightyear One с запасом хода 725 км

Новые зарядные терминалы были установлены на трассах Киев-Львов и Киев-Одесса. Их расположение можно увидеть на карте в официальном мобильном приложении Strum.

Хотя на карте новые станции отображаются как неактивные, по информации Autogeek, ими уже можно воспользоваться.

На маршруте Киев-Одесса появится четыре зарядки: рядом с населенными пунктами Чупира, Киевская область, Шарин, Черкасская область, Новогригорьевка, Одесской области и в районе аэропорта в Одессе. Расстояние между станциями составляет около 100-130 км между пунктами заряда.

Каждая станция будет оснащаться разъемами CCS, CHAdeMO 50 kW, CCS Combo2 50 kW 22 kW Type 2, активировать их можно клиентской картой Strum. Ранее компания пообещала до конца текущего года построить 13 новых станций скоростной зарядки для электромобилей, соединив ими Киев с Одессой, Днепром и Львовом.

Также интересно: Половина автопарка Норвегии уже электрическая