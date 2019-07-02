На трасах Київ-Львів і Київ-Одеса встановлено док-станції потужністю у 50 кВт.

Eкраїнська енергетична компанія “ДТЕК” рік тому запустила мережу швидкісних зарядних станцій для електрокарів під брендом Strum. Перші станції були відкриті в Києві, а зараз компанія вийшла за межі столиці.

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Нові зарядні термінали були встановлені на трасах Київ-Львів та Київ-Одеса. Їх розташування можна побачити на карті в офіційному мобільному додатку Strum.

Хоча на карті нові станції відображаються як неактивні, за інформацією Autogeek, ними вже можна скористатися.

На маршруті Київ-Одеса з'явиться чотири зарядки: поруч з населеними пунктами Чупира, Київська область, Шарин, Черкаська область, Новогригорівка, Одеської області та в районі аеропорту в Одесі. Відстань між станціями становить близько 100-130 км між пунктами заряду.

Кожна станція буде оснащуватися роз'ємами CCS, CHAdeMO 50 kW, CCS Combo2 50 kW і 22 kW Type 2, активувати їх можна клієнтської картою Strum. Раніше компанія пообіцяла до кінця поточного року побудувати 13 нових станцій швидкісного зарядки для електромобілів, сполучивши ними Київ з Одесою, Дніпром та Львовом.

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