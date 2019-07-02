Норвегія є однією з країн, де продажі електромобілів ростуть дуже значними темпами. Але ще Норвегія виділяється тим, що вже зараз майже половина всіх продаваних автомобілів — машини з електродвигунами.

Якщо точніше, на даний момент електромобілі займають 48% всього ринку, що є недосяжним результатом для більшості інших країн. Як і план Норвегії вже до 2025 року зробити так, щоб всі нові машини були електричними.

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Також в Норвегії дуже люблять Tesla. Компанія Ілона Маска лідирує не тільки в сегменті електромобілів, а на всьому ринку. Тільки в червні Tesla реалізувала 3760 автомобілів, зайнявши 24,5%. З початку року компанія продала 12 605 машин, зайнявши 16,1% ринку. І в тому, і в іншому випадку це більше, ніж у будь-якого іншого бренду.