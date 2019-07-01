Деякі платежі при реєстрації автомобіля прив’язані до прожиткового мінімуму для працездатних осіб. З 1 липня 2019 року зазначена цифра знову змінилася. Як це вплине на платежі при реєстрації автомобіля?

Збір в Пенсійний Фонд стягується лише при першій реєстрації авто, причому закон має на увазі як новий автомобіль “з салону”, так і машину з пробігом, завезену з-за кордону, яка ще не мала українських номерів.

Перша реєстрація автомобіля

Збір у Пенсійний фонд – один из найбільших платежів, що їх має сплатити власник щойно придбаного автомобіля – разом з витратами за послуги сервісного центру, бланки та реєстраційні номери. Уточнюємо: якщо авто завезене з-за кордону, з його оціненої вартості платиться акцизний збір, ввізне мито та ПДВ.

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Ця сума плюсується до оціночної вартості машини і від неї вираховується розмір внеску в Пенсійний Фонд. Щодо авто, купленого в автосалоні, ситуація простіша: воно має бути вже розмитненим, і збір у ПФ при реєстрації вираховується лише від вартості автівки.

Платимо по-новому

Від 1 липня 2019 року встановлено новий прожитковий мінімум для працездатних осіб – 1936 грн. (до сьогодні було 1853 грн.). Через це змінюються ставки збору на обов’язкове державне пенсійне страхування під час першої реєстрації транспортного засобу.

Але платня не просто зростає відповідно до збільшення вищезгаданого мінімуму, дещо змінюються ставки збору для автомобілів різних груп. Для визначення ставки збору в ПФ транспортні засоби поділяються на 3 групи, в залежності від їхньої вартості. Для кожної групи своя ставка – 3%, 4% чи 5% від вартості авто.

Отже, перша група – якщо об’єкт оподаткування (авто) не перевищує ціною 165 розмірів прожиткового мінімуму – тобто коштує до 319 440 грн (для порівняння, дотепер було 305 745 грн.), ставка становить 3 %. Друга група – якщо вартість машини лежить в межах 165 – 290 прожиткових мінімумов, тобто від 319 440 до грн. до 561 440 грн. – обкладається за ставкою 4%. І третя група стосується машин вартістю від 561 440 грн. і вище (понад 290 прожиткових мінімумів) – з таких при першій реєстрації до Пенсійного фонду береться 5 % вартості машини.

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До речі, Пенсійний збір сплачується на рахунок Пенсійного фонду району, в якому зареєстровано територіальний Сервісний центр МВС або за місцем реєстрації юридичної особи.

Які авто звільнено від збору в ПФ?

Цікаво, що певні види автомобілів звільнені від сплати пенсійного збору під час першої реєстрації. Але для цього треба взяти до сервісного центру МВС підтверджуючі документи. Згідно з діючим законодавством, звільняються від сплати пенсійного збору особи, які отримали автомобіль у спадок, а також інваліди, які отримали автомобіль за спеціальною державною програмою забезпечення інвалідів автомобілями.

З інших документів потрібні паспорт та ідентефікаційний коди покупця, документ, що підтверджує правомірність придбання, отримання, ввезення, митного оформлення транспортного засобу, документ про його вартість (для первинної реєстрації транспортного засобу) та сертифікат щодо відповідності конструкції транспортного засобу установленим вимогам безпеки (знову-ж таки для первинної реєстрації транспортного засобу).

Нарешті ще раз нагадаємо, що при перереєстрації автівки, раніше зареєстрованої в Україні, пенсійний збір знову платити не треба.

Рекомендація Авто24

Збираючись до сервісного центру реєструвати вашу покупку, знайдіть час, аби заздалегідь самотужки вирахувати суми всіх необхідних платежів. Це вбереже вас від ризику заплатити зайве, адже за збереження ваших грошей ніхто не подбає так, як ви самі. І навіть якщо удома ви в чомусь помилитеся, вам буде легше розібратися “на місці”, маючи на руках власні – нехай не зовсім точні – розрахунки.

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