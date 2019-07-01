Некоторые платежи при регистрации автомобиля привязаны к прожиточному минимуму для трудоспособных лиц. С 1 июля 2019 года указанная цифра вновь изменилась. Как это повлияет на платежи при регистрации автомобиля?

Сбор в Пенсионный Фонд взимается только при первой регистрации авто, причем закон имеет в виду как новый автомобиль “из салона”, так и машину с пробегом, завезенную из-за границы, у которой никогда не было украинских номеров.

Первая регистрация автомобиля

Сбор в Пенсионный фонд – один из крупнейших платежей, которые должен уплатить владелец только что приобретенного автомобиля – вместе с расходами за услуги сервисного центра, бланки и регистрационные номера. Уточняем: если авто завезено из-за границы, из его оцененной стоимости платится акцизный сбор, ввозная пошлина и НДС.

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Эта сумма плюсуется к оценочной стоимости машины и от нее высчитывается размер взноса в Пенсионный Фонд. Что касается автомобиля, купленного в автосалоне, ситуация несколько проще: оно должно быть уже растаможенным, и сбор в ПФ при регистрации вычитается только от стоимости машины.

Платим по-новому

От 1 июля 2019 года установлен новый прожиточный минимум для трудоспособных лиц – 1936 грн. (ранее было 1853 грн.). Из-за этого изменяются ставки сбора на обязательное государственное пенсионное страхование во время первой регистрации транспортного средства.

Но плата не просто возрастает в соответствии с увеличением вышеупомянутого минимума, несколько изменяются ставки сбора для автомобилей разных групп. Для определения ставки сбора в ПФ все транспортные средстваделятся на 3 группы, в зависимости от их стоимости. Для каждой группы своя ставка – 3%, 4% или 5% от стоимости авто.

Итак, первая группа – если объект налогообложения (авто) не превышает цену в 165 размеров прожиточного минимума – то есть стоит до 319 440 грн (для сравнения, до сих пор было 305 745 грн.), ставка составляет 3 %. Вторая группа – если стоимость машины лежит в пределах 165 – 290 прожиточных минимумов, то есть от 319 440 грн. до 561 440 грн. – облагается по ставке 4%. И третья группа касается машин стоимостью от 561 440 грн. и выше (свыше 290 прожиточных минимумов) – с таких при первой регистрации в Пенсионный фонд берется 5% стоимости машины.

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К слову, пенсионный сбор уплачивается на счет Пенсионного фонда района, в котором зарегистрирован территориальный сервисный центр МВД или по месту регистрации юридического лица.

Какие авто освобождены от сбора в ПФ?

Интересно, что определенные виды автомобилей освобождены от уплаты пенсионного сбора при первой регистрации. Но для этого надо взять с собой в сервисный центр МВД подтверждающие документы. Согласно с действующим законодательством, освобождаются от оплаты пенсионного сбора лица, получившие автомобиль в наследство, а также инвалиды, получившие автомобиль по специальной государственной программе обеспечения инвалидов автомобилями.

Среди других документов нужны паспорт и идентификационный код покупателя, документ, подтверждающий правомерность приобретения, получения, ввоза, таможенного оформления транспортного средства, документ о его стоимости (для первичной регистрации транспортного средства) и сертификат о соответствии конструкции транспортного средства установленным требованиям безопасности (также для первичной регистрации транспортного средства).

Наконец еще раз напомним, что при перерегистрации автомобиля, ранее зарегистрированного в Украине, пенсионный сбор снова платить не нужно.

Рекомендация Авто24

Собираясь в сервисный центр регистрировать вашу покупку, найдите время, чтобы заранее самостоятельно вычислить суммы всех необходимых платежей. И даже если дома вы в чем-то ошибетесь, вам будет легче разобраться “на месте”, имея на руках собственные, пусть не совсем точные, расчеты.

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