Норвегия является одной из стран, где продажи электромобилей растут очень большими темпами. Но еще Норвегия выделяется тем, что уже сейчас почти половина всех продаваемых автомобилей — машины с электродвигателями.

Если точнее, на данный момент электромобили занимают 48% всего рынка, что является недостижимым результатом для большинства других стран. Как и план Норвегии уже к 2025 году сделать так, чтобы все новые машины были электрическими.

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Также в Норвегии очень любят Tesla. Компания Илона Маска лидирует не только в сегменте электромобилей, но и на всем рынке. Только в июне Tesla реализовала 3760 автомобилей, заняв 24,5%. С начала года компания продала 12 605 машин, заняв 16,1% рынка. И в том, и в другом случае это больше, чем у любого другого бренда.