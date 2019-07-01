Електрокар носить статус концепту, однак прийом замовлень розпочався. Перші машини замовники отримають у 2021 році.

Lightyear One обладнаний сонячними панелями на даху й капоті, котрі забезпечують йому додатковий енергоресурс на додачу до батареї – 12 км за кожну годину. Вартість новинки стартує з відмітки у 149 тисяч євро.

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Заснований групою студентів з Нідерландів стартап Lightyear офіційно представив свій перший серійний електрокар One з запасом ходу у 725 км за циклом WLTP. Домогтися такого показника допомогли сонячні панелі на даху і капоті машини.

Розробники запевняють, що протягом року сонячні батареї на даху і капоті дозволяють отримати енергію, достатню для подолання дистанції в 20 тисяч кілометрів. Площа сонячних панелей становить близько 5 квадратних метрів, вони вкриті гартованим захисним склом. Ємність акумуляторів не названа, однак творці електрокара повідомляють, що авто має низький рівень енергоспоживання – 83 Вт*год/км.

Фото: електрокар Lightyear One / Lightyear

У рух Lightyear One приводить чотири мотор-колеса. Потужність, знову ж таки, не названа, але судячи з того, що на розгін від 0 до 100 км/год займає 10 секунд – автомобіль далеки від того, аби називатись спорткаром.

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Lightyear One можна заряджати від побутової мережі на 3,7 кВт (35 км пробігу за годину заряду), настінного блоку на 22 кВт (209 км пробігу за годину заряду) і швидкісних зарядок 60 кВт (570 км пробігу за годину заряду).

П'ятимісний електрокар створений з використанням легких композитів, в тому числі включаючи вуглеволокна й алюмінію. А кузов – ретельно вивірений в аеродинамічній трубі.

Компанія Lightyear обіцяє розпочати поставки клієнтам на початку 2021 року (версія Pioneer зі 100 машин вже розкуплена) для перших замовників і в середині року – для решти покупців. При цьому в Європі можна замовити машину в лізинг за ціною 1879 євро на місяць.



Автори проекту повідомили, що вже працюють над другою моделлю, яку обіцяють зробити значно доступнішою.

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