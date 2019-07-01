Электрокар носит статус концепта, однако прием заказов начался. Первые машины заказчики получат в 2021 году.

Lightyear One оборудован солнечными панелями на крыше и капоте, которые обеспечивают ему дополнительный энергоресурс в дополнение к батарее – 12 км за каждый час. Стоимость новинки стартует с отметки в 149 тысяч евро.

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Основан группой студентов из Нидерландов стартап Lightyear официально представил свой первый серийный электрокар One с запасом хода в 725 км по циклу WLTP. Добиться такого показателя помогли солнечные панели на крыше и капоте машины.

Разработчики уверяют, что в течение года солнечные батареи на крыше и капоте позволяют получить энергию, достаточную для преодоления дистанции в 20 тысяч километров. Площадь солнечных панелей составляет около 5 квадратных метров, они покрыты закаленным защитным стеклом. Емкость аккумулятора не названа, однако создатели электрокара сообщают, что автомобиль имеет низкий уровень энергопотребления – 83 Вт*ч/км.

Фото: Электрокар Lightyear One / Lightyear

В движение Lightyear One приводит четыре мотор-колеса. Мощность, опять же, не названа, но судя по тому, что на разгон от 0 до 100 км/ч занимает 10 секунд – автомобиль далек от того, чтобы называться спорткаром.

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Lightyear One можно заряжать от бытовой сети на 3,7 кВт (35 км пробега за час заряда), настенного блока на 22 кВт (209 км пробега за час заряда) и скоростных зарядок 60 кВт (570 км пробега за час заряда).

Пятиместный электрокар создан с использованием легких композитов, в том числе включая углеволокна и алюминий. А кузов – тщательно выверен в аэродинамической трубе.

Компания Lightyear обещает начать поставки клиентам в начале 2021 года (версия Pioneer из 100 машин уже раскуплена) для первых заказчиков и в середине года – для остальных покупателей. При этом в Европе можно заказать машину в лизинг по цене 1879 евро в месяц.

Авторы проекта сообщили, что уже работают над второй моделью, которую обещают сделать значительно доступнее.

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