Руководитель Укравтодора Славомир Новак подает иск в суд о защите чести, достоинства, деловой репутации и опровержении недостоверной информации против Алексея Павловского.

Руководитель “Укравтодора” Славомир Новак подает в суд иск о защите чести, достоинства и деловой репутации против Алексея Павловского, который в эфире одного из интернет-ресурсов распространил недостоверную информацию о якобы коррупционных схемах в сфере ремонта и строительства дорог.

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В “Укравтодоре” обещают, что отдельно будет подан иск от юридического лица – Государственного агентства автомобильных дорог Украины – по защите деловой репутации и опровержении недостоверной информации.

"Уровень публичной экспертной среды в Украине, особенно в дорожной сфере, к сожалению, катастрофически низкий и непрофессиональный. Это порождает тиражирование ложных тезисов и приводит к манипулированию недостоверными данными, наносит ущерб получателям информации", пишут на официальной странице “Укравтодора” в FB. "В частности, основным аргументом, который псевдо-эксперт Павловский использовал в своих обвинениях был (дословно)"мне ребята говорили"." – говорят в Укравтодоре.

"Учитывая это просим уважаемые СМИ внимательно относиться к подбору специалистов, которые предоставляют экспертную оценку, в частности в дорожной отрасли", – предупреждают в “Укравтодоре”.

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"В дальнейшем в каждой ситуации, когда публично будут высказаны необоснованные обвинения в сторону руководителя “Укравтодора” и Государственного агентства автомобильных дорог Украины как центрального органа исполнительной власти, которые будут наносить вред деловой репутации организации, чести и достоинства личности – свое доброе имя будем защищать в судебных инстанциях – как украинских, так и международных", – говорят в “Укравтодоре”.