Керівник Укравтодору Славомір Новак подає позов до суду про захист честі, гідності, ділової репутації та спростування недостовірної інформації проти Олексія Павловського.

Керівник Укравтодору Славомір Новак подає до суду позов щодо захисту честі, гідності та ділової репутації проти Олексія Павловського, який в ефірі одного із інтернет-ресурсів поширив недостовірну інформацію про нібито корупційні схеми в сфері ремонту та будівництва доріг.

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В Укравтодорі обіцяють, що окремо буде подано позов від юридичної особи – Державного агентства автомобільних доріг України – щодо захисту ділової репутації та спростування недостовірної інформації.

"Рівень публічного експертного середовища в Україні, особливо в дорожній сфері, на жаль, є катастрофічно низьким і нефаховим. Це породжує тиражування неправдивих тез та призводить до маніпулювання недостовірними даними, що наносить шкоду отримувачам інформації", пишуть на офіційній сторінці Укравтодору у FB. "Зокрема, основним аргументом, який псевдо-експерт Павловський використав у своїх звинуваченнях був (дослівно) "мені хлопці говорили"." кажуть в Укравтодорі.

"З огляду на це просимо поважні ЗМІ уважно ставитися до підбору фахівців, які надають експерту оцінку, зокрема в дорожній галузі", попереджають в Укравтодорі.

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"У подальшому в кожній ситуації, коли публічно будуть висловлені необґрунтовані звинувачення в бік керівника Укравтодору та Державного агентства автомобільних доріг України як центрального органу виконавчої влади, що наноситиме шкоди діловій репутації організації, честі та гідності особи – своє добре ім’я будемо захищати в судових інстанціях – як українських, так і міжнародних", кажуть в Укравтодорі.