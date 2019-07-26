Первое место в рейтинге американского агентства окружающей среды ЕРА занял Hyundai Ioniq.

Электромобили тоже бывают экономичными и не очень. От этого зависит много показателей, главный из которых – способность далеко проехать на одном заряде. Американское агентство ЕРА в очередной раз опубликовало рейтинг самых экономичных и неэкономичных электромобилей, что продают на рынке.

Как и в прошлом году, первое место занял Hyundai Ioniq. Он использует 154 Вт на километр пробега. А вот на втором и третьем месте – уже Tesla, причем с одной моделью в разных модификациях. Tesla Model 3 Standard Range Plus имеет результат 157 Вт / км), а Tesla Model 3 Standard Range – 160 Вт / км).

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В целом исследование показало, что разница между экономическими и неэкономическими электромобилями в потреблении электроэнергии может отличаться вдвое.

Напомним, как экономить на элетромобиле.