Щоб стати одним з перших власників, вони вносять заставу в 5000 євро вже сьогодні, а машина буде навесні наступного року. Ціна поки що невідома.

Щоб зробити попереднє замовлення на електричний спорткар Porsche Taycan, необхідно внести гарантійну заставу в розмірі 5000 євро (у еквіваленті 148 750 гривень). На сьогодні офіційному імпортеру Porsche в Україні компанії "Віннер Імпортс Україна" вже внесено 26 таких застав. Якщо потенційний покупець передумає, заставу повернуть. Всього ж у світі передзамовлення зробили 20 000 чоловік.

Світова прем’єра Porsche Taycan відбудеться 4 вересня 2019 року, а в Україні перші електрокари з’являться в першому кварталі 2020 року.

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На даному етапі Porsche представив прототип майбутнього спорткара. Згідно з планами виробника, максимальна швидкість Porsche Taycan складе понад 250 км/год. Він буде розганятися від 0 до 100 км/год менше ніж за 3,5 секунди, а швидкості у 200 км/год електрокар досягне менше, ніж за 12 секунд. Запас ходу на одному заряді складе до 500 км. У Taycan не буде традиційних фар, натомість з'являться чотирьохточкові денні ходові вогні, а також джерело світла, розташоване в повітрозабірнику.

Хоча розробники Porsche Taycan поки здебільшого не розкривають багато інформації щодо майбутнього спорткару, деякі інноваційні рішення вже стали відомі. Перш за все, передбачені два синхронні електродвигуни з потужністю понад 600 к.с. (440 кВт). Також Taycan стане першою моделлю з системною напругою 800V замість звичних 400V.

Для більшої зручності пасажирів, у Porsche Taycan спроектовані так звані “ніші для ніг”. Вони забезпечують зручне положення пасажирів та водія, не порушуючи спортивні розміри автомобіля. Завдяки такому дизайнерському рішенню кліренс автомобіля не збільшений, незважаючи на наявність електричних батарей під сидіннями авто.

Остаточні характеристики Porsche Taycan будуть відомі після офіційної презентації у вересні, ціни на електрокари в Україні будуть оголошені у 4 кварталі поточного року.

Нагадаємо, що прихильники самі робили з “Порше” електрокар – нещодавно один з них в старенький Porsche встановив начинку від Tesla.