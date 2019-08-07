Porsche 912 зразка 1968 року – автомобіль гарний, але морально застарілий і годиться хіба що для виставкового стенду. А якщо хочеться їздити на ньому кожен день – потрібна глибока модернізація.

Безсмертний дизайн класичного Porsche та найкращі технології сучасності поєднали в одному автомобілі Девід Бернардо з Zelectric Motors та Майк Брім з EV West.

Також цікаво: Британці поставлять на конвеєр Jaguar E-Type 1961 року

В кузові Porsche 912 1968 року ховаються електродвигун, інвертор, задній диференціал і педаль газу Tesla Model S. Акумуляторний блок від електрокара у значно менший кузов Porsche не вмістився, а тому замість нього використовується два блоки по 16 кВт*год, котрі забезпечують рестомоду запас ходу у 225 км на одному заряді. Потужність установки становить 550 к.с.

Фото: електрокар Porsche 912 на компонентах Tesla Model S / The Verge

Незважаючи на те, що конверсія була проведена вперше, компанія EV West вже планує довгостроковий бізнес-проект, в якому запропонує комплект для самостійного переобладнання Porsche 912 на електрокар приблизно за $50 тисяч.

Також цікаво: Електричний позашляховик ODYSSEY 21 готовий підкорювати світ