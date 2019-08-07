Porsche 912 образца 1968 года – автомобиль хороший, но морально устаревший и годится разве что для выставочного стенда. А если хочется ездить на нем каждый день – нужна глубокая модернизация.

Бессмертный дизайн классического Porsche и лучшие технологии современности соединили в одном автомобиле Дэвид Бернардо из Zelectric Motors и Майк Брим из EV West.

Также интересно: Британцы поставят на конвейер Jaguar E-Type 1961 года

В кузове Porsche 912 1968 года прячутся электродвигатель, инвертор, задний дифференциал и педаль газа Tesla Model S. Аккумуляторный блок от электрокара в значительно меньший кузов Porsche не поместился, а потому вместо него используется два блока по 16 кВт*ч, которые обеспечивают рестомоду запас хода в 225 км на одном заряде. Мощность установки составляет 550 л.с.

Фото: электрокар Porsche 912 на компонентах Tesla Model S / The Verge

Несмотря на то, что конверсия была проведена впервые, компания EV West уже планирует долгосрочный бизнес-проект, в котором предложит комплект для самостоятельного переоборудования Porsche 912 на электрокар примерно за $50 тысяч.

Также интересно: Электрический внедорожник ODYSSEY 21 готов покорять мир