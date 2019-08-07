Мифический герой Одиссей годами бродил по миру и пережил немало приключений. "Подводная одиссея" Жака Кусто искала приключений в глубинном мире морей и океанов. Новая эра – новая одиссея, на бездорожье.

ODYSSEY 21 создан для спортивной серии Extreme E, которая должна стартовать в 2021 году и будет проходить на самых сложных маршрутах в самых отдаленных уголках планеты.

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В новом чемпионате от создателей кольцевой серии ABB FIA Formula E все машины будут абсолютно одинаковыми – такими, как ODYSSEY 21.

Спорткар для чемпионата Extreme E разработан фирмой Spark Racing Technology и оснащен аккумуляторами Williams Advanced Engineering. Силовая установка трофи-кара – электрическая. 560-сильный электромотор позволяет машине ускоряться до первой сотни за 4,5 секунды.

Фото: электрический ралли-кар ODYSSEY 21 / Motor1

В основе машины лежит стальная рама, а кузов выполнен из легких панелей. Заводские команды получат право изменять обвес, чтобы стилизовать электромобиль под серийные модели, а независимые участники должны будут использовать стандартные кузовные элементы. Кроме того, спортивным коллективам будут позволят дорабатывать техническую начинку внедорожников.

Тесты ODYSSEY 21 для команд участников начнутся осенью 2019 года, а весной 2020 года электромобили передадут новым владельцам. Старт чемпионата Extreme E намечен на начало 2021 года. Маршруты для гонок прокладываются в регионах мира, пострадавших от изменения климата – в Арктике, Гималаях, Сахаре, лесах Амазонки и островах Индийского океана.

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