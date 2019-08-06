Новое поколение спортивной модели по-прежнему будет доступно исключительно на рынках стран Южной Америки.

В Украине Renault Sandero известен как доступный хэтчбек. Или как бюджетный легкий кроссовер. Кто “в теме” – скажет, что это “укороченный” седан Logan. И Sandero в нашем понимании – отнюдь не спорткар. Автомобилистам из Латинской Америки повезло больше.

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С 2015 года в Южной Америке, где Renault имеет сильные позиции на рынке, продается спортивная версия Sandero с приставкой RS. Сегодня в Бразилии дебютировала обновленная версия хэтчбека, которую здесь называют R.S. 2.0, убрав из названия обозначения модели. Удачный маркетинговый ход, который позволил показать, что это вторая версия модели, а также, что у нее двухлитровый мотор.

За индексом RS обычно стоит солидная работа спортивного подразделения Renault Sport. На борту “горячего” Sandero даже есть надпись с этим словосочетанием, однако в этом случае специалисты Renault Sport больше внимания уделяли новым настройкам подвески, чем двигателю. А потому под капотом компактного “спорткара” можно найти знакомый 2-литровый атмосферник от Renault Duster. Он производит 150 лошадей и 205 ньютон-метров, позволяя хэтчбеку разгоняться до первой сотни за 8 секунд. До французских "Эр-Эс" – Megane и Clio – ему далеко.

Зато и ценник скромнее. В Бразилии новый R.S. 2.0, также известный как Renault Sandero RS 2020, стоит от 69,7 тысяч бразильских долларов (452,6 тыс. грн), а обычный Sandero стоит 304,3 грн. Последний доступен и в Украине – за 256,9 тыс. грн.

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