Хэтчбек получил название Audi A1 Citycarver.

Модель вплотную приблизилась к самому маленькому кроссоверу Audi Q2, разница – в нескольких миллиметрах в габаритах и отсутствии полного привода в Audi A1 Citycarver.

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И без того широкая линейка моделей Audi пополнилась новинкой – псевдо-кроссоверным хэтчбеком Audi A1 Citycarver. Компания не включает его в Q-семейство, поскольку там уже есть компактный бюджетник Q2, который базируется на той же A1 образца 2019 года.

Фото: Audi A1 Citycarver 2020 / Audi

Audi A1 Citycarver отличается от обычного A1 узором решетки радиатора – восьмиугольник, вместо шестиугольников; новыми бамперами и порогами с защитными вставками. Над радиаторной решеткой две прорези вместо трех.

Производитель заявляет, что Citycarver хорошо чувствует себя в городе, на проселочных дорогах и тропах и даже на легком бездорожье. Правда, не уточняется, одинаково ли хорошо он чувствует себя вне асфальта на 16-ти и 18-дюймовых колесах. Последние доступны в качестве опции и входят в список оснащения специальной стартовой версии Edition One, которая представлена ​​на фотографиях.

Фото: Audi A1 Citycarver Edition One / Audi

Клиренс Audi A1 Citycarver был увеличен на 35 миллиметров за счет подъема подвески, при этом 18-дюймовые колеса добавляют еще несколько миллиметров просвета.

A1 Citycarver будет предлагаться в 9 цветах кузова на выбор с возможностью заказа двухцветного покрытия. Для отделки салона доступны три цвета акцентов на выбор.

Фото: інтер’єр Audi A1 Citycarver / Audi

Линейка моторов "Ситикарвер" идентична обычному A1 Sportback: литровый на 95 и 116 л.с., полуторалитровый на 150 сил и двухлитровый мощностью в две сотни лошадей. На выбор предлагаются механическая и роботизированная коробки, привод – только передний.

Заказы на Audi A1 citycarver в Европе начнут принимать в августе. Первые машины в салонах дилеров появятся осенью.

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