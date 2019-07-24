Надо увидеть, чтобы поверить в существование такого собрания! В гигантском хранилище также "машины на каждый день" и они не менее впечатляющие.

Назвать гаражом то, что показано на этом видео, было бы неправильно. Это настоящее святилище Эры Механики с ценными артефактами, большинство которых имеет идеальное состояние. А некоторые из автомобилей коллекции еще и дублируются.

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Канал Hoonigan Bonus рассказывает истории о дрифтерах и всем, что связано с дрифтом. В эпизоде ​​#346 ведущие оказались на частном гоночном треке в Абу-Даби, принадлежащем частной же дрифтовой команде. На треке расположены автомастерская, заправочная станция и хранятся коллекционные автомобили владельца всей этой недвижимости. Причем они также фактически является недвижимостью, поскольку на их одометрах от 0 до 80 км пробега.



Конечно же, в подобной коллекции просто обязательно должны быть редкие и невероятно дорогие иконы современности от Bugatti, Mercedes, McLaren, Ferrari, Lamborghini, Porsche и тому подобное. Сможете сосчитать, сколько здесь Veyron? Это еще и спецверсии: Vetesse, Grand Sport, Chroma. А как насчет первого в мире автомобиля – Benz Patent Motorwagen 1886? Не оригинал, конечно, а одна из 150 официальных реплик от Mercedes, построенных в 2003 году, и все же.

Целая флотилия новеньких Land Rover Defender, Toyota Land Cruiser и пикапов Chevrolet выстроилась в хранилище. Все в идеальном заводском состоянии с чистыми одометрами.

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