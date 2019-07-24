Потрібно побачити, аби повірити в існування такого зібрання! У гігантському сховищі є також "машини на кожен день" і вони не менш вражаючі.

Назвати гаражем те, що показано на цьому відео, було б неправильно. Це справжнє святилище Ери Механіки з найціннішими артефактами, більшість яких має ідеальний стан. А деякі з автомобілів колекції ще й дублюються.

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Канал Hoonigan Bonus розповідає історії про дріфтерів та усе, що пов’язано з дріфтом. У епізоді #346 ведучі опинились на приватному гоночному треку в Абу-Дабі, що належить приватній же дріфтовій команді. На треку розташовані автомайстерня, заправна станція та зберігаються колекційні автомобілі власника усієї цієї нерухомості. При чому вони також, фактично, є нерухомістю, оскільки на їхніх одометрах від 0 до 80 км пробігу.



Звичайно ж, у подібній колекції просто обов’язково мають бути рідкісні й невимовно дорогі ікони сучасності від Bugatti, Mercedes, McLaren, Ferrari, Lamborghini, Porsche тощо. Зможете полічити, скільки тут Veyron? Це ще й спецверсії: Vetesse, Grand Sport, Chroma. А як щодо першого у світі автомобіля – Benz Patent Motorwagen 1886 року? Не оригінал, звичайно, а одна зі 150 офіційних реплік від Mercedes, збудованих у 2003 році, та все ж.

Ціла флотилія новісіньких Land Rover Defender, Toyota Land Cruiser та пікапів Chevrolet вишикувалась у сховищі. Усі в ідеальному заводському стані з чистими одометрами.

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