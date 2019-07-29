Хэтчбек отримав назву Audi A1 Citycarver.

Модель впритул наблизилась до найменшого кросовера Audi Q2, різниця – в кількох міліметрах у габаритах та відсутності повного привода в Audi A1 Citycarver.

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І без того широка лінійка моделей Audi поповнилась новинкою – псевдо-кросоверним хетчбеком Audi A1 Citycarver. Компанія не включає його в Q-сімейство, оскільки там вже є компактний бюджетник Q2, котрий базується на тій же A1 зразка 2019 року.

Фото: Audi A1 Citycarver 2020 / Audi

Audi A1 Citycarver відрізняється від звичайного A1 візерунком решітки радіатора – восьмикутники, замість шестикутників; новими бамперами й порогами з захисними вставками. Над радіаторною решіткою два прорізи замість трьох.

Виробник заявляє, що Citycarver добре почувається в місті, на путівцях і стежках та навіть на легкому бездоріжжі. Щоправда, не уточнюється, чи однаково гарно він почувається поза асфальтом на 16-ти та 18-дюймових колесах. Останні доступні у якості опції та входять до списку оснащення спеціальної стартової версії Edition One, яка представлена на світлинах.

Фото: Audi A1 Citycarver Edition One / Audi

Кліренс Audi A1 Citycarver був збільшений на 35 міліметрів за рахунок підйому підвіски, при цьому 18-дюймові колеса додають ще кілька міліметрів просвіту.

A1 Citycarver буде пропонуватись у 9 кольорах кузову на вибір з можливістю замовлення двотонового покриття. Для оздоблення салону доступні три кольори акцентів на вибір.

Фото: інтер’єр Audi A1 Citycarver / Audi

Лінійка моторів “Сітікарвер” ідентична звичайному A1 Sportback: літровий на 95 та 116 к.с., півторалітровий на 150 сил та дволітровий потужністю у дві сотні коней. На вибір пропонуються механічна та роботизована трансмісії, привід – виключно передній.

Замовлення на Audi A1 citycarver в Європі почнуть приймати в серпні. Перші машини в салонах дилерів з'являться восени.

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