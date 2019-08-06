Нове покоління спортивної моделі, як і раніше, буде доступне виключно на ринках країн Південної Америки.

В Україні Renault Sandero відомий як доступний хетчбек. Чи як бюджетний легкий кросовер. Хто “в темі” – скаже, що це “вкорочений” седан Logan. Та Sandero в нашому розумінні – аж ніяк не спорткар. Автомобілістам з Латинської Америки пощастило більше.

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З 2015 року у Південній Америці, де Renault має сильні позиції на ринку, продається спортивна версія Sandero, з приставкою RS. Сьогодні в Бразилії дебютувала оновлена версія хетчбека, яку тут називають R.S. 2.0, прибравши з назви позначення моделі. Вдалий маркетинговий хід, який дозволив показати, що це друга версія моделі, а також, що в неї дволітровий мотор.

За індексом RS, зазвичай стоїть солідна робота спортивного підрозділу Renault Sport. На борту “гарячого” Sandero навіть є написис з цим словосполученням, однак у цьому випадку спеціалісти Renault Sport більше уваги приділяли новим налаштуванням підвіски, аніж двигуну. А тому під капотом компактного “спорткара” можна знайти знайомий 2-літровий атмосферник від Renault Duster. Він продукує 150 коней та 205 ньютон-метрів, дозволяючи хетчбеку розганятись до першої сотні за 8 секунд. До французьких “ер-ес” – Megane та Clio – йому далеко.

Зате й цінник скромніший. У Бразилії новий R.S. 2.0, також відомий як Renault Sandero RS 2020, коштує від 69,7 тисяч бразильських доларів (452,6 тис. грн), а звичайний Sandero коштує 304,3 грн. Останній доступний і в Україні – за 256,9 тис. грн.

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