Нове покоління цього SUV проходить фінальні випробування, а його дебют відбудеться вже цієї осені.

У південнокорейських ЗМІ опублікували фотографії і “свіжу” інформації про новий KIA Sorento. Так, видання Thekoreancarblog пише, що зі зміною покоління кросовер трохи “підросте”: стане довшим, а його колісна база збільшиться.

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У рух KIA Sorento 2020 буде приводити гібрид, що складається з ДВС і 48-вольтового стартер-генератора. Виробник подбав і про те, щоб заряд гібридної модифікацї мав запас ходу на одній електротязі до 80 кілометрів. Не виключено, що з часом з'явиться Sorento з водневим двигуном на паливних елементах. Такий кросовер, швидше за все, візьме курс на американський авторинок.

Уже в “базі” новий KIA Sorento отримує багатий набір систем активної і пасивної безпеки, серед них - адаптивний круїз-контроль і система попередження зіткнень.

У Мережі вже можна познайомитися із зовнішністю майбутньої новинки, поки тільки за допомогою рендерів. Незалежні дизайнери показали своє бачення нового KIA Sorento та опублікували зображення, як міг би виглядати цей кросовер.

На їхню думку, оновлена модель отримає кузов більш грубі форми, а окремі елементи екстер'єру запозичить у флагманського Telluride. Так, кросовер будуть відрізняти габаритна фірмова решітка радіатора, масивний передній бампер, лінзованна головна оптика на світлодіодах й задні ліхтарі на LED-матрицях з новими формами і малюнком.

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