Новое поколение этого SUV проходит финальные испытания, а его дебют состоится уже этой осенью.

В южнокорейских СМИ опубликовали фотографии и “свежую” информацию о новом KIA Sorento. Так, издание Thekoreancarblog пишет, что со сменой поколения кросс немного “подрастет”: станет длиннее, а его колесная база увеличится.

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В движение KIA Sorento 2020 будет приводить гибрид, состоящий из ДВС и 48-вольтовый стартер-генератора. Производитель позаботился и о зарядке гибридной модификации с запасом хода на одной электротяге до 80 километров. Не исключено, что со временем появится Sorento с водородным двигателем на топливных элементах. Такой кроссовер, скорее всего, возьмет курс на американский авторынок.

Уже в “базе” новый KIA Sorento получает богатый набор систем активной и пассивной безопасности, среди них – адаптивный круиз-контроль и система предупреждения столкновений.

В сети уже можно познакомиться с обликом будущей новинки, пока только с помощью рендеров. Независимые дизайнеры показали свое видение нового KIA Sorento, и опубликовали изображения как мог бы выглядеть этот кросс.

По их мнению, обновленная модель получит кузов более угловатой формы, а отдельные элементы экстерьера позаимствуют у флагманского Telluride. Так, кроссовер будут отличать габаритная фирменная решетка радиатора, массивный передний бампер, линзованная головная оптика на светодиодах и задние фонари на LED-матрицах с новыми формами и рисунком.

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