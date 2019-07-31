По итогам первого полугодия в Украине продажи новых авто составляют всего 7% от общего объема автомобильного рынка.

По итогам первого полугодия доля сделок на авторынке новых автомобилей составляет 7%. Остальные – это импорт подержанных автомобилей из-за границы и внутренние перепродажи (также подержанных ) автомобилей. 45% и 48% соответственно.

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Однако, в некоторых регионах наблюдаются другие тенденции. Например, самый высокий процент покупок новых автомобилей зафиксирован в Киеве – 22%. Следом в рейтинге идут Харьковская, Днепровская области (по 8%) – собственно, они и лидируют по продажам новых авто в стране. Далее – Полтавская, Николаевская и Запорожская области (по 7%).

Наименьшая доля продаж новых авто – на Волыни, в Черновицкой, Ровненской, Ивано-Франковской (по 2%) и Тернопольской (3%) областях. Соответственно, в этих же регионах наблюдается наибольшая доля подержанных и только импортируемых авто.

Здесь при покупке даже не рассматривают не только новые авто, но и подержанные с местного рынка. Единоличный лидер – Волынь – 80% всех купленных за полугодие машин – импортные и подержанные. То есть 4 из 5 всех купленных в этом году авто были поставлены из-за рубежа.

Те же западные области в лидерах по импорту подержанных авто. К ним добавились Львовская (66% импорта), Закарпатская (66%), Житомирская (52%) и Винницкая (51%) области.

Также предпочитают покупать авто с пробегом в Луганской (80% покупок из внутренних перепродаж), Донецкой (79%), Запорожской (71%), Херсонской (67%) и Кировоградской (66%) областях.

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