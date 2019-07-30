Мотосезон в разгаре, и мы исследовали, как готовились к нему украинские мотолюбители и какие мотоциклы можно встретить на украинских трассах этим летом.

С начала года на страницах объявлений появилось 33 000+ единиц двухколесной мототехники с пробегом. Половина от этого числа приходится на 10 самых популярных стилей мотоциклов.

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Больше всего пользуется спросом классический стиль — с начала года мотолюбители приобрели 1,2 тысячи таких мотоциклов с пробегом. Ближайший преследователь “классики” спортивные байки — с начала года своего покупателя нашла тысяча единиц такой техники.

Сезонность присуща всему украинскому авторынку, однако в случае с двухколесным транспортом она чувствуется еще больше. Наиболее оживленная торговля с апреля по июнь — именно в этот период наблюдается максимальное количество продаж по каждому типу мотоциклов.

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Если рассматривать соотношение предложение/продажи, то по этому показателю лидируют внедорожники (эндуро) и круизеры, процент продаж которых составляет 39,9% и 39,5% соответственно. Слабым спросом пользуются предложения о продаже мотоциклов с коляской — 22,6%.

В разрезе брендов видна безоговорочная гегемония японских марок. ТОП-5 по количеству продаж полностью занят выходцами из Японии. За лидерство же спорят Yamaha и Honda, с солидным отрывом опережают ближайших преследователей.

Среди самых дорогих мотоциклов, сменивших владельцев в преддверии сезона-2019, пальма первенства у Ducati Panigale V4S. За него счастливому мотолюбителю пришлось заплатить почти $49,5 тыс.

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Среди новых мотоциклов, которые в этом сезоне впервые выехали на трассу, чаще всего встречается модель Viper V. Именно ее чаще всего просматривали и именно она привлекла больше всего звонков покупателей в салоны.

Армия любителей легкой мототехники в этом сезоне тоже существенно пополнилась. С начала года своих владельцев сменили почти 2,5 тысячи скутеров, макси-скутеров, мотороллеров, мини спорта, питбайков и мопедов. Пик торговли так называемой “легкой” мототехники наступает немного позже, чем у мотоциклов — лучше всего такой транспорт продается в июне.

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